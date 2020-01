Cidades Guias espirituais são denunciados pelo MP Duas mulheres foram abusadas e convencidas pelos profissionais de que precisavam dos abusos para serem “purificadas”. Força-tarefa apura atuação da rede de apoio

Dois guias espirituais que levavam pessoas para serem atendidas pelo médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, em Abadiânia, a 90 km de Goiânia, foram denunciados por estupro de vulnerável. Roberto Krabbe e Paulo Ricardo Huppes atuavam em cidades no Rio Grande do Sul e foram apontados pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) como “garantes”, que são pessoas...