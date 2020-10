Cidades Guerra política em torno das vacinas contra Covid-19 ameaça adesão à imunização Especialistas temem desconfiança; com acordo federal suspenso, SP já fala em 'plano B'

Mesmo sem prazo para que uma vacina contra o coronavírus possa ser oferecida, a guerra política já deflagrada em torno do tema traz preocupação entre gestores e especialistas em saúde. Eles temem a existência de planos de vacinação diferentes dentro do país e, o mais grave, uma queda na adesão à imunização. Na última semana, as declarações do presidente Jair Bolson...