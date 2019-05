Vida Urbana Guarda municipal agredido por policial militar registra denúncia em Goiânia Segundo a vítima, a agressão ocorreu na madrugada de terça-feira (20) no Setor Finsocial

O agente da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia, Carlos Eduardo Alves Ribeiro, registrou nesta quinta-feira (2), denúncia contra um policial militar que teria o agredido por urinar na rua, na madrugada dessa terça-feira (20), no setor Finsocial, em Goiânia. O GCM contou que as denúncias foram feitas por meio do Sindicato dos Guardas Civis Municipais do Est...