Cerca de dez lojistas foram advertidos na manhã desta sexta-feira (24) por homens da Guarda Civil Metropolitana (GCM) porque estavam com as portas de suas lojas na região da 44 abertas. Gerente de articulação no Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), José Pires diz que alguns lojistas alegaram que fizeram consulta no site do governo estadual e que havia permissão para reabertura. “Mas essa informação é improcedente. Quem abrir a loja ali está descumprindo o decreto e vamos acompanhar para evitar que isso ocorra”, disse.

O gerente destacou que neste final de semana deverá haver maior intensidade na apuração. “Não acreditamos que novos lojistas se arriscarão na abertura, mas estaremos na região orientando e, se necessário, pedindo o fechamento”, explica. Segundo o Pires informa, alguns lojistas informaram que estavam no local apenas para pegar mercadorias que seriam enviadas para clientes em esquema de delivery ou envio por correios. “Essa prática é permitida, mas não deve ser feita com as portas totalmente abertas, como se a loja estivesse apta ao atendimento”, diz.

O gerente do GGIM ainda disse que diversos ambulantes estavam na região na manhã desta sexta. “Nem mesmo o ambulante será permitido permanecer ali. Se for necessário, poderemos intensificar a presença. A regra é evitar que ocorram aglomerações para evitar a disseminação do novo coronavírus.”

Decreto do governo estadual não autorizou a reabertura de shoppings e galerias, mas existe diálogo entre a associação dos lojistas da Região da 44 e a Prefeitura de Goiânia. Representante dos lojistas tem tentado autorização para o funcionamento das lojas, mediante o cumprimento de um plano de medidas de segurança. Enquanto muitos lojistas pressionam pela reabertura, alguns temem que a falta de compradores de outras cidades e Estados, prevista no plano, impossibilite um número mínimo de vendas para cobrir os custos.