Cidades Guarda civil se veste de mulher e mata namorado de ex-companheira em Bela Vista Crime aconteceu no dia 14 de outubro e suspeito foi preso nesta terça-feira (27)

Um guarda civil de Goiânia foi preso em Bela Vista de Goiás nesta terça-feira (28) suspeito de matar o atual companheiro da ex-namorada. O crime aconteceu no último dia 14 de outubro e segundo a Polícia Civil, o suspeito estava vestido de mulher no dia em que praticou o crime. Lucas Pires do Nascimento foi morto com disparos de arma de fogo e o corpo foi encontrado, a...