Cidades Guarda Civil Metropolitana prende dupla suspeita de furtar casa em Rio Verde Os guardas encontraram a porta da residência arrombada e ao entrar perceberam que a dupla ainda dentro do imóvel preparava objetos para carregar

A Guarda Civil Metropolitana de Rio Verde realizou a prisão em flagrante de dois homens no domingo (8). Por meio de denúncia anônima, os guardas foram acionados para comparecer em frente à Secretaria de Educação, na Rua Joaquim Fonseca no Bairro Odília, onde estaria ocorrendo um furto. Ao chegaram ao local, se depararam com a porta arrombada e ao entrar na casa f...