Cidades Guarda Civil de Goiânia é suspeito de matar esposa a tiros na frente do filho de 6 anos Segundo a PM, a vítima chegou a jogar a criança pelo muro antes de morrer, temendo que ela também fosse atingida pelos disparos

Um guarda civil é suspeito de matar a esposa a tiros na frente do filho de seis anos, em Goiânia. O crime teria ocorrido na última sexta-feira (1º), na casa onde vivia o casal, no Setor Aruanã III. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima jogou a criança pelo muro antes de morrer, temendo que ela também fosse atingida pelos disparos. No boletim de oco...