Cidades Grupo vítima de naufrágio no Rio Paraguai não percebeu risco Chuva começou sem vento e não apresentava sinais de que era uma ameaça. Rajada repentina virou barco em acidente que tirou a vida de sete pessoas, cinco delas de Rio Verde

Sobreviventes da tragédia no Rio Paraguai que matou sete pessoas durante um temporal a 5 km do Porto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, na tarde de sexta-feira (15), não tiveram tempo para se preparar. Entre o anúncio de chuva captado pelo radar e o naufrágio da embarcação foram cerca de trinta minutos, mas os passageiros não esperavam que algo tão violento pudesse acontec...