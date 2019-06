Cidades Grupo tenta viabilizar memorial de acidente com o césio 137 em Goiânia Associação de moradores, com apoio de universidade, elabora projeto de centro que visa ao resgate da história de acidente radiológico

Um projeto nascido de uma parceria entre o meio acadêmico e a comunidade do Setor Aeroporto deu forma à intenção de resgatar a memória da tragédia com o Césio 137, em 1987, e transformar a área do lote 30, na Rua 26-A, que foi um dos locais centrais do acidente, ocorrido em Goiânia. No último dia 31 de maio, foi apresentada a proposta do Memorial Césio 137, desenvolvi...