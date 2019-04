Vida Urbana Grupo suspeito de superfaturar as tarifas de pedágio é alvo de operação em Goiás e mais dois Estados Os policiais cumprem 16 mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, empresas e residências dos investigados

Um grupo suspeito de superfaturar as tarifas de pedágio nas rodovias federais em Goiás, Bahia e Espírito Santo é alvo de uma operação nesta quinta-feira (11). A ação é coordenada pela Polícia Federal e conta com o apoio do Tribunal de Contas da União. Os policiais cumprem 16 mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, empresas e residências dos investigados. ...