Cidades Grupo suspeito de sonegação é alvo de ação em Goiás; prejuízo aos cofres públicos seria de R$ 100 mi As equipes cumprem 20 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária

Um grupo suspeito de sonegação fiscal e diversas falsificações é alvo de uma operação, nesta terça-feira (23), em Goiás. As investigações apontam que os crimes causaram prejuízo aos cofres públicos do Estado em mais de R$ 100 milhões. As equipes cumprem 20 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária. Os investigados, entre eles empresários e contadores, são su...