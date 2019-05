Cidades Grupo suspeito de desviar quase R$ 30 milhões é alvo de megaoperação em Goiás, 7 Estados e no DF Investigações apontaram que o esquema ocorreu entre 2017 e 2018

Um grupo suspeito de desviar quase R$ 30 milhões do Banco do Brasil é alvo de uma operação, na manhã desta quinta-feira (9), em Goiás, mais sete Estados e no Distrito Federal. As investigações apontaram que o esquema ocorreu entre 2017 e 2018. Entre os alvos, estão dois ex-funcionários da instituição e 11 proprietários de empresas terceirizadas que tinham contrato com o...