Cidades Grupo suspeito de ataque cibernético contra o STF é alvo de operação em Goiânia e em São Paulo As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes e mandados de prisão já foram cumpridos em Pernambuco

Um grupo suspeito de praticar um ataque cibernético contra o Supremo Tribunal Federal (STF) é alvo, nesta terça-feira (8) de uma operação da Polícia Federal (PF). Os agentes cumprem mandados de busca em Goiânia e São Paulo. O ataque de acordo com a PF aconteceu no mês de maio. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes e mandados de prisão já for...