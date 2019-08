Cidades Grupo realiza manifestação em defesa do meio ambiente na Praça Cívica, em Goiânia Durante ato, Polícia Militar utilizou spray de pimenta contra participantes

Atualizado às 17h24 Manifestantes que realizavam ação em defesa do meio ambiente, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia, foram atingidos por spray de pimenta disparado por ao menos um policial militar, na tarde desta sexta-feira (23). À reportagem, a assessoria de comunicação da corporação afirmou que "foi necessário o uso do espargidor de pimenta para coibir a...