Cidades Grupo reage a mudanças na PUC Goiás Arquitetos e artistas plásticos vinculados à PUC Goiás lutam para manter acesa a chama dos princípios que nortearam a criação dos cursos de Arquitetura, Urbanismo e Artes

As dificuldades financeiras impostas pela pandemia da Covid-19 trouxeram um enorme desafio para o ensino privado. Com a redução da renda familiar, muitos alunos adiaram o sonho de concluir um curso superior, obrigando as instituições a reduzir custos. Em Goiás, ao redesenhar a sua estrutura organizacional, a Pontifícia Universidade Católica (PUC) enfrenta duras críticas ...