Cidades Grupo protesta na Praça Cívica, em Goiânia, contra as medidas restritivas Viaturas da Polícia Militar estão no local e acompanham a ação

Aproximadamente 30 manifestantes se reúnem, na manhã desta quarta-feira (24), na Praça Cívica, no centro de Goiânia. Eles protestam contra as medidas previstas em decretos do município e do estado, que suspendem atividades não essenciais por 14 dias. O grupo defende que todo trabalho é essencial. Além disso, os participantes pedem no ato o tratamento preventivo da Cov...