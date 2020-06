Cidades Grupo planta árvores em Goiânia para garantir água Por iniciativa própria, um coletivo de apaixonados pelo meio ambiente cultiva espécies nativas do Cerrado para recuperar áreas de nascentes e espaços afetados por erosões

Com a chegada do período de estiagem no Centro-Oeste surgem os focos de incêndios, um dos maiores desafios para um coletivo de pessoas que decidiu, por meio do reflorestamento, proporcionar uma nova configuração às áreas públicas verdes e degradadas da região metropolitana de Goiânia. O grupo Plantadores de Água, uma iniciativa espontânea de apaixonados pelo meio ambie...