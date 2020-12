Com o Natal se aproximando, um grupo de amigos se mobilizou para organizar uma ação solidária no Parque Santa Rita, em Goiânia. No próximo sábado (19), os voluntários entregarão cestas básicas, roupas, brinquedos, material escolar e máscaras de proteção para a população mais carente do bairro.

“O nosso objetivo é levar sorrisos e alegria para as pessoas, e tornar, este, um Natal mais feliz, ainda mais nesse momento delicado de pandemia em que vivemos”, explica uma das idealizadoras do projeto, Thays Torres.

O grupo ainda está recebendo doações e reforça que qualquer ajuda é bem-vinda. A entrega começará a partir das 8h no local. Quem quiser colaborar com o projeto basta entrar em contato pelos telefones: (62) 985648683/991391467.