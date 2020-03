Cidades Grupo mascarado executa homem com diversos tiros e filma o crime, em Aparecida de Goiânia Foram tantos disparos que o rosto do homem ficou deformado; uma pessoa que estava sentada próximo ao local do crime também foi ferida

Um homem foi executado a tiros na porta de uma distribuidora de bebidas no início da tarde de hoje (14), na Rua Manaus, em Aparecida de Goiânia, região Metropolitana da capital. A ação foi registrada por câmeras de segurança e também pelos próprios criminosos, que chegaram a divulgar parte do planejamento do assassinato pelas redes sociais. As imagens do circuito de seg...