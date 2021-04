Cidades Grupo Jaime Câmara e UniAraguaia discutem ensino híbrido em Webinar nesta terça-feira (27) Debate de especialistas será transmitido no canal do POPULAR no YouTube e inscrições podem ser feitas no endereço jaimecamaraeventos.com.br

O Grupo Jaime Câmara em parceira com a UniAraguaia, realiza nesta terça-feira (27) um debate com especialistas do segmento que vão abordar o tema ensino híbrido como forma de conectar o presente e o futuro da educação. Considerada uma das maiores tendências na Educação do século 21, a integração e complementação do ensino presencial e on-line proporcionam diferentes form...