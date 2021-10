Cidades Grupo invade fazenda do deputado federal Alcides Rodrigues A abordagem aconteceu próximo à sede da propriedade. Não há registro de feridos

Atualizada às 17h51. Seis homens invadiram, na manhã desta terça-feira (12), a fazenda do ex-governador de Goiás e atual deputado federal, Alcides Rodrigues (Patriota), localizada na região de Santo Antônio da Barra, no Sudoeste do estado. A abordagem aconteceu próximo à sede da propriedade. Não há registro de feridos. A assessoria do deputado informou que ele e...