Cidades Grupo incendeia casa em Luziânia Imóvel estava desocupado e não houve feridos

Uma casa vazia foi incendiada na tarde desta terça-feira (25), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo testemunhas, um grupo invadiu a residência, ateou fogo no local e depois fugiu. Não houve feridos. As chamas se concentraram em um dos quartos e o Corpo de Bombeiros utilizou mil litros de água para extinguir o fogo. O restante da casa foi preser...