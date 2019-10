Cidades Grupo especializado no furto de motocicletas é alvo de operação em Goiânia e Aparecida Policiais cumprem mandados de prisão e busca e apreensão nas residências dos investigados

Atualizada às 12h18. Nove suspeitos de envolvimento no furto de motocicletas foram presos nesta quinta-feira (3). As detenções fazem parte da operação Chave Falsa, que cumpriu ainda 11 mandados de busca e apreensão na capital e em Aparecida de Goiânia. Os policiais apreenderam duas armas, sendo uma artesanal, e uma motocicleta, furtada no último dia 30. Além...