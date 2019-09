Cidades Grupo do RJ que planejava saque de R$ 4 milhões é preso em hotel de luxo em Goiânia Suspeitos utilizavam procurações falsas para realizar saques de grandes valores e também para realização de empréstimos

Quatro homens foram presos na manhã desta quinta-feira (12), em Goiânia, suspeitos de falsificar procurações e aplicar golpes em instituições financeiras. Três dos detidos são do Rio de Janeiro e estavam em um hotel de luxo, no Setor Oeste. Ao serem abordados, já entregaram o esquema. Eles afirmaram que haviam feito uma solicitação de saque no valor de R$ 4 milhões e...