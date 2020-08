Cidades Grupo de trabalho estabelece regras para retomada de cirurgias eletivas em Goiás Protocolo determina, entre outras normas, que pacientes sejam testados para a Covid-19 antes da internação

Um subgrupo dentro do Centro de Operações de Emergências (COE) montou um protocolo com critérios e orientações de como retomar os procedimentos eletivos, independente da data. No documento diz que o tempo de internação do paciente que vai fazer cirurgia eletiva deve ser reduzido, para evitar contaminação. Além disso, é orientado que o paciente deve ser testado para Co...