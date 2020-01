Cidades Grupo de motoristas se mobiliza por retorno do transporte alternativo na região metropolitana Trabalhadores começam a se organizar para discutir retorno. Associação fala que luta agora é pelo intermunicipal

Grupos de motoristas e interessados em atuar no transporte de passageiros têm procurado se reunir para tentar formatar a volta do transporte alternativo na região metropolitana de Goiânia. A ideia tem como base a sanção, no final de dezembro passado, da lei estadual que cria o Serviço de Transporte Público Alternativo Intermunicipal de passageiros e encomendas, pois esta regul...