Cidades Grupo de investidores internacionais pede ação contra queimadas na Amazônia Solicitação foi feita em carta. Aplicadores têm ativos da ordem de US$ 16,2 trilhões

Um grupo de 230 investidores institucionais internacionais, com ativos sob gestão de US$ 16,2 trilhões, pediu em carta publicada nesta quarta-feira, 18, “ação urgente” para conter os “incêndios devastadores” na Amazônia, com as queimadas em crescimento por causa do desmatamento em “taxa alarmante” no Brasil e na Bolívia.Entre as companhias que assinam o documento, de 20 pág...