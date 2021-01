Cidades Grupo de estelionatários é preso em flagrante pela segunda vez em uma semana em Goiás Em uma das ações, os suspeitos causaram um prejuízo de R$ 19 mil para uma pamonharia em Paraúna

Pela segunda vez em uma semana, um grupo de estelionatários foi preso em flagrante ao aplicar o golpe do cartão clonado em Goiás. A primeira vez aconteceu no dia 21 de janeiro em São Luis dos Montes e a segunda na última quinta-feira (28), em Paraúna. De acordo com a Polícia Civil (PC), o golpe funcionava assim: os suspeitos colhem dados das vítimas na intern...