Cidades Grupo de 30 a 59 anos passa a ser maioria nas internações em UTI por Covid Pessoas com mais de 60 anos foram 39,8% das novas internações realizadas em maio no Brasil

Maio de 2021 é o 1º mês da pandemia em que a maioria dos internados por Covid em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) não é idosa. O grupo de pessoas com 30 a 59 anos corresponde a 55,8% dos internados em maio. O percentual é recorde. Em abril, a taxa havia sido de 44,9%. As pessoas com mais de 60 anos foram 39,8% das novas internações realizadas em maio no Bra...