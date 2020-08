Cidades Grupo cria vaquinha para arrecadar R$ 30 mil para custear tratamento de égua atropelada Valores deverão custear cirurgia, tratamento e pós-operatório do animal

O grupo de pessoas que se dispuseram a ajudar a égua Esperança, atropelada no cruzamento da Rua Senador Jaime e Perimetral Norte, em Goiânia, lançaram uma vaquinha on-line para arrecadar R$ 30 mil para custear as despesar com cirurgia, medicamentos, pós-operatório e reabilitação do animal. Uma das organizadoras do movimento em prol da égua, Regiany Xavier Pinheiro...