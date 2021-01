Cidades Grupo contrata segurança armada para a arte tumular em Goiânia Famílias proprietárias de jazigos no Cemitério Santana, o mais tradicional da capital, decidem contratar serviços privados de segurança para preservar túmulos

O novo ano chegou com velhos problemas preservados. Na virada para 2021 famílias tradicionais de Goiânia decidiram lançar um grito de mobilização na esperança de resguardar o acervo arquitetônico, histórico e cultural do Cemitério Santana, o mais antigo da capital e tombado pelo Município de Goiânia desde 2000. Inconformados com o descaso e o abandono, descendentes de...