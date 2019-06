Cidades Grupo bloqueia porta de escola, em Goiânia, após suposta ameaça de atentando Mães pedem mais segurança para os alunos e o corpo docente

Uma suposta ameaça de atentado levou mães a bloquearem, na manhã desta terça-feira (4), a porta da Escola Municipal Renascer, nas ruas RC-7 com a RC-16, no Residencial Real Conquista, em Goiânia. O grupo pede mais segurança para os alunos e o corpo docente. Segundo testemunhas, após a suposta ameaça na semana passada os alunos estão com medo de ir para a unidade escolar. Em nota, ...