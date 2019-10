Cidades Grupo é preso com carga de cigarros contrabandeados, em Águas Lindas de Goiás Mercadorias apreendidas foram avaliadas em R$ 65 mil, de acordo com a Polícia Militar

Quatro homens suspeitos de envolvimento com contrabando de mercadorias foram presas nesta quarta-feira (23), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A ação foi realizada pelo Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), que também apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 65 mil, dois veículos e um a...