Cidades Grupo é detido após festa e briga com guardas em Rio Verde; três pagam fiança para sair da prisão Agentes foram insultados, agredidos e um deles chegou quebrar a mão; decreto municipal prevê multa para quem for flagrado realizando festas na cidade

Um grupo de sete pessoas foi detido no último final de semana durante uma festa promovida em uma chácara, no Bairro Dom Miguel, na cidade de Rio Verde, onde vários carros foram vistos no local mesmo durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). A Guarda Civil foi chamada e houve briga com os participantes após o pedido de dispersão imediata. A mulher aponta...