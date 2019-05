Cidades Greve geral da educação está programada para o próximo dia 15 em Goiás Grupo é contra a reforma da previdência, os cortes na educação e a violência nas escolas

Uma greve geral da Educação em Goiás está programada para a próxima quarta-feira (15), em Goiânia. O movimento é contra cortes na educação e a violência nas escolas. De acordo com a organização do evento, durante todo o dia as entidades participantes pretendem realizar manifestações e ações. Às 15 horas, os grupos irão se concentrar na Praça Universitária, no Setor U...