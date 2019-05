Cidades Greve de motoristas da Metrobus é adiada Nova audiência de conciliação entre empresa e trabalhadores está marcada para terça-feira (14)

A greve dos motoristas da Metrobus, que estava prevista para ter início na próxima segunda-feira (13), foi adiada após decisão do início da noite desta sexta-feira (10). Uma nova audiência de conciliação entre os trabalhadores e a empresa que opera o Eixo Anhanguera está marcada para terça-feira (14), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A expectativa é de que...