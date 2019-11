Cidades Grave acidente deixa uma pessoa morta na GO-139, em Caldas Novas Outras três pessoas, entre elas uma criança, ficaram feridas e foram levadas para uma unidade de saúde da região

Uma mulher de 36 anos morreu em um grave acidente no último sábado (16) na GO-139, altura do km 99, na zona rural de Caldas Novas. A colisão entre dois carros de passeio deixou outras três pessoas feridas, entre elas uma criança. Testemunhas contaram que chovia no momento do acidente e um dos carros rodou na pista até que bateu contra o outro. Houve derramament...