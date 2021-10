Cidades Grave acidente deixa BR-153 totalmente interditada na tarde desta quinta (7) A PRF orienta que os motoristas que saem de Goiânia para o norte do país, chegando a Jaraguá devem acessar a GO-080 até Goianesia, para retornar à BR-153

Acidente entre um carro de passeio e um caminhão deixou a BR-153, no km 257, totalmente interditada na tarde desta quinta-feira (7). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está fechada no sentido norte e sul do estado. A corporação orienta que os motoristas que saem de Goiânia para o norte do país, chegando a Jaraguá, devem ...