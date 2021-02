Cidades Gravações apontam padre celebridade de Goiás tramando morte de dirigente de associação religiosa "Se você pudesse matar ele para mim, eu achava uma benção. Acaba com esse cara, bicho. Isso aí só vai atrapalhar nossa vida", disse o sacerdote em conversa com um advogado

Gravações encontradas em equipamentos eletrônicos do padre celebridade Robson de Oliveira, que costumava reunir multidões em suas missas pelo Brasil, apontam o religioso tramando a morte de um membro da Afipe (Associação Filhos do Pai Eterno), localizada em Trindade (GO). "Se você pudesse matar ele para mim, eu achava uma benção. Acaba com esse cara, bicho. Isso a...