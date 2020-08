Cidades Grandes cidades adotam estratégias diferentes em Goiás para testagem Goiânia, Rio Verde e Aparecida adquiriram grande volume de kits para testes de Covid-19, mas adotaram formas distintas de aplicar os exames em suas respectivas populações

Cidades mais populosas de Goiás adquiriram testes de Covid-19 do tipo RT-PCR, que identificam o vírus ativo no organismo, mas usaram diferentes estratégias para utilizá-los e monitorar a doença. Em Goiânia, por exemplo, foram feitos diferentes contratos com laboratórios privados e maior triagem de testados. Em Aparecida, teve testagem em massa em sistema drive-thru. Já ...