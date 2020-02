Cidades Grande Goiânia tem1 motociclista morto a cada 4 dias Em janeiro deste ano, 71% dos atendimentos no Hugo foram de feridos que estavam em motos, um aumento de 14 pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ano passado

Nos primeiros 50 dias deste ano, Goiânia registrou 12 acidentes fatais de motociclistas, o que corresponde a 1 morte a cada quatro dias. A média é um pouco melhor do que registrada nos meses janeiro e fevereiro do ano passado, quando houve uma morte a cada três dias, mas o número de acidentes chama a atenção na região metropolitana. Principal causa de internação no Hospital de...