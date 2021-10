Cidades Grande empresa de pneus teria fraudado licitações em 148 municípios goianos, além de TO, MT e BA Segundo informações iniciais, esquema de fraude contava com várias empresas de uma mesma família que concorriam entre si. Movimentação é de mais de R$ 71 milhões em 10 anos

A Operação Fator R, deflagrada na manhã desta terça-feira (26) pelo Ministério Público do Estado de Goiás apura fraudes em licitações envolvendo uma grande empresa de pneus que teria criado pelo menos seis pequenas empresas para concorrerem entre si em licitações em Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Bahia. No total, a estimativa é de que a movimentação do grupo tenha s...