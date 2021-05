Cidades Grávidas do interior de Goiás ficam sem vacina Suspensão da aplicação do imunizante Oxford/AstraZeneca fez com que somente grupo da capital possa receber agente da Pfizer

As grávidas e puérperas que moram no interior de Goiás devem ficar sem tomar a vacina contra a Covid-19 por tempo indeterminado depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde recomendaram que a aplicação do imunizante da Oxford/AstraZeneca seja suspensa por conta da possibilidade de efeitos adversos graves no grupo. O governo estad...