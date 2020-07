Cidades Grávida se recupera da Covid-19 em Rio Verde e pede cuidado: “muitos não percebem a gravidade” Franciele Jesus Matias ficou internada no HCamp do município e relatou o temor que sentiu pela vida do filho e pela sua. Mais de 6,5 mil pessoas já foram contaminadas pelo vírus na cidade

Grávida de cinco meses, de um menino, a dona de casa Franciele Jesus Matias, de 18 anos, recebeu alta do Hospital de Campanha (HCamp) de Rio Verde esta semana após se curar do novo coronavírus (Sars-Cov-2). A aflição e o temor pela sua vida e de seu filho, Davi Lucca, deram espaço ao alívio. Franciele ficou internada e isolada no HCamp por quatro dias. Ela co...