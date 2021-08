Cidades Grávida rompe bolsa durante dança com equipe de saúde em hospital de Goiânia Com 41 semanas de gestação, Caroline Gomes foi internada para induzir o parto, que teve início durante uma dança para uma rede social

Uma enfermeira moradora de Goiânia entrou em trabalho de parto de uma maneira inusitada. Foi durante uma dança para uma rede social que ela conseguiu romper a bolsa para induzir um parto natural. Ela estava internada no Hospital América, em Goiânia, e fazia uma dança com profissionais da saúde do local quando a bolsa rompeu. Ao som de “Atenção”, sucesso de Luíza ...