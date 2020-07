Com informações do G1 Goiás

Redação O POPULAR Com informações do G1 Goiás

Na noite de sábado (25), Patrícia Beatriz Albuquerque, de 38 anos, foi mais uma vítima da Covid-19. Ela estava internada em Goiânia e não chegou a conhecer a filha, que nasceu enquanto ela estava no hospital.

Segundo informações do G1 Goiás, Patrícia foi internada em Colíder, no Mato Grosso, em 22 de junho, quando estava grávida, com o diagnóstico de coronavírus. A filha, Ana Beatriz Albuquerque Correa Porto nasceu no dia seguinte, prematura de 34 semanas, e também foi diagnosticada com Covid-19.

As duas ficaram isoladas e sem contato. A recém-nascida deixou o hospital após nove dias de internação e estava morando com a tia. A mãe, transferida para Goiânia, ficou internada, acompanhada pelo pai do bebê, Valtair Porto, até sábado, quando morreu.

O corpo de Patrícia foi levado para Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Valtair disse ao G1 Goiás que a criança está bem e totalmente recuperada da doença. “Mas, agora, a Ana não chegou a conhecer a mãezinha dela, infelizmente”, disse à reportagem.