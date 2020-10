Cidades Grávida fica presa em engarrafamento e PM ajuda em parto, em Goiânia Mãe e filha foram encaminhadas para a Maternidade Dona Iris e estão bem

A chuva forte da noite de quinta-feira (22) e um engarrafamento na Avenida T-9, no Jardim Planalto, em Goiânia, deixou Andreia da Silva Borges, de 24 anos, presa no trânsito, e precisou da ajuda da Polícia Militar (PM) para o parto de Maria Valentina, que nasceu dentro do carro. O pai do bebê, o garçom Vandionei Bernardini, de 28 anos, e Andreia, saíram...