A analista financeiro Thaiane Bispo Lelis Silva, de 33 anos, morreu por complicações decorrentes do coronavírus nesta sexta-feira (2). Grávida de gêmeas, precisou fazer um parto de emergência após piora no seu estado de saúde e dos bebês. Os dois filhos nasceram e passam bem. Thaiane foi enterrada no Cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiânia. Ela deixa o marido e três filhos. Além das gêmeas, ela tinha um menino de 4 anos de idade.

A morte de Thaiane causou comoção entre amigos e familiares, que se manifestaram nas redes sociais. “Quantas saudades você nos deixou”, escreveu Daniela Breviglieri. “O mundo nos prega muitas surpresas. Muitas nos fazem sofrer, trazem tristeza, dor e luto. A sua partida, tão prematura, foi uma dessas surpresas imprevisíveis do destino que nos tiram o chão. Ninguém poderia imaginar que você nos deixaria tão cedo, tão abruptamente”, desabafou Afonso Breviglieri em sua página no Facebook.

Publicações nas redes sociais mostram a alegria e o preparo da analista financeira para o nascimento das gêmeas. No dia 11 de setembro, Thaiane publicou em seu Instagram uma foto grávida com a legenda “30 semanas”. “Fechando o 7º mês. Muito abençoada até aqui. O bonde e eu. Hoje começamos o 8º mês, com ótimas notícias no consultório. Heloísa e Eliza seguem crescendo e engordando completamente saudáveis. (...). Gravidez gemelar pode sim ser tranquila. Oremos para prosseguirmos nessa vibe até às 38 semanas”, escreveu na ocasião.

Em outra publicação, ela escreveu a seguinte legenda em uma foto ao lado do filho: “Curtindo cada minuto dessa espera tão especial. Minha bebês podem ter certeza que já são muito amadas”.

Por conta da pandemia do coronavírus, o chá de bebê foi virtual, no dia 10 de agosto, para evitar aglomerações. Em um vídeo publicado no Instagram, ela explica a situação e publica o link que dá acesso ao evento. Na filmagem, ela aparece com a barriga de fora, em que está escrito com batom “Lolo e Lili”.

“Infelizmente com tudo que está acontecendo no mundo não é possível receber vocês pessoalmente, mas gostaríamos que participassem desse momento tão especial para nossa família mesmo que de longe”, diz a introdução da lista de presentes para o chá de bebê

Há um mês, Thaine escreveu na sua página no Linkedin sobre sua gravidez e a relação entre vida pessoal e trabalho. “Durante nossa jornada profissional esperamos muitas coisas. Enquanto mulheres, ao recebermos a notícia de uma gravidez, vem um turbilhão de emoções e dúvidas. Quando o que recebemos da empresa que trabalhamos é a preocupação e o cuidado com nossa saúde, ao invés dos olhares acusadores do futuro afastamento, é ainda mais gratificante.”

Reportagem do POPULAR publicada em 16 de agosto mostrou que, em Goiás, a taxa de hospitalização entre grávidas com coronavírus é quatro vezes maior do que população em geral. De todas as pessoas que haviam tido covid-19 até 1º de agosto, 6,6% chegaram a ser internados. Entre as grávidas, a porcentagem era de 29,2%. O único hospital da rede pública especializado para a internação de grávidas com covid-19 é o Hospital das Clínicas.