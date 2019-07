Cidades Grávida de 16 anos é apreendida suspeita de tráfico de drogas em Anápolis Garota estava com sua filha, um bebê de 11 meses

Uma grávida de 16 anos, que carregava um bebê de 11 meses, foi apreendida suspeita de tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (22), em um terminal de ônibus do transporte coletivo de Anápolis, na região central do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), a adolescente entregava dois sacos plásticos com maconha para um homem. O usuário percebeu a presença dos p...