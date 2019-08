Cidades Grávida é presa por tráfico de drogas em Goiânia Durante a abordagem os policiais encontraram no veículo 32 tabletes de maconha, que, ao todo, pesam 30 quilos

Cleidiane Alves de Oliveira, de 23 anos, que está grávida e encontrava-se foragida da justiça por roubo e tráfico de drogas, foi presa nesta tarde de quarta-feira (7), durante um patrulhamento do Grupo Tático Operacional Rodoviário, na GO 040, em Goiânia. No carro em que ela estava os policiais encontraram 32 tabletes de maconha, que, ao todo, correspondem a 30 quilos d...